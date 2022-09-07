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UNCUT: Andy Kotelnicki on West Virginia, much more

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

KU offensive coordinator Andy Kotelnicki looked back at the win over Tennessee Tech and breaks down the performance of several units.

Kotelnicki gives a look ahead about his thoughts on West Virginia.

See everything he had to say in his meeting with the media.

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