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UNCUT: Andy Kotelnicki talks about Oklahoma State, bye week

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas offensive coordinator Andy Kotelnicki always has some fun during his press conferences.

He started his Oklahoma State press conference saying the beginning of November Christmas music should be playing and he's ready to put up his tree.

Kotelnicki talked about the offense getting healthy over the bye week and his thoughts on Oklahoma State. He covered several other topics.

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