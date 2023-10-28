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VIDEO: Lance Leipold after win over Oklahoma

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

See everything Lance Leipold had to say after his team upset the sixth-ranked Oklahoma Sooners.

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