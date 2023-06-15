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Visit Preview: A closer look at the official visitors this weekend

Maxson will be making a return visit to Kansas this weekend
Maxson will be making a return visit to Kansas this weekend
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Four-star defensive back Damani Maxson will lead another big group of visitors heading into Lawrence this weekend.

We have a breakdown of the official visitors and thoughts as most of the recruits arrive today. To get the latest information follow the link.

LINK: Intel on official visitors for June 15

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