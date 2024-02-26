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WATCH: Bill Self and Nicolas Timberlake talk BYU and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

With No. 7 Kansas set to host BYU on Tuesday night, Bill Self and Nicolas Timberlake met with the media to preview the game against the Cougars and more. Self and Timberlake talked about the win over Texas, provided the latest on Kevin McCullar, Jr., and when he might potentially return, the Big 12 race, how quickly the season has gone, and much more.

Bill Self

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Nicolas Timberlake

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