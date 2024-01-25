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WATCH: Bill Self and Parker Braun preview ISU game and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 7 Kansas is faced with a difficult task on Saturday afternoon. The Jayhawks head to Ames, Iowa, to face the Iowa State Cyclones in another Big 12 battle. On Thursday afternoon, Bill Self and Parker Braun talked about facing ISU on the road, the challenge of playing in the Big 12 on a nightly basis, the health of the team, and much more.

Bill Self

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Parker Braun

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