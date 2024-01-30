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WATCH: Bill Self, Elmarko Jackson, and KJ Adams, Jr., talk after OSU win

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Not long after No. 8 Kansas (17-4; 5-3) defeated Oklahoma State (9-12; 1-7), Bill Self, Elmarko Jackson, and KJ Adams, Jr., met with the media. The trip talked about KU's win over the Cowboys, the health of Kevin McCullar, Jr., the next two games against Houston and Kansas State, and much more.

Slant TV with Bill Self

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Slant TV with Elmarko Jackson and KJ Adams, Jr.

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