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Watch: Leipold, players after the bowl game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold and the players spoke to the media after their win over UNLV. Hear everything Leipold, Luke Grimm, Jason Bean, and Lawrence Arnold had to say after the game.

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