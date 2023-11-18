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Watch what Lance Leipold had to say after the Kansas State game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas head coach Lance Leipold talked about his team's loss to Kansas State. See everything he had to say in his post-game press conference after the game.

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