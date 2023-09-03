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What did five-star guard Jalil Bethea think about his visit to Kansas?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Jalil Bethea spent a few days in Lawrence for his official visit. What did the five-star guard think about his time on campus?

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