News More News
{{ timeAgo('2022-10-14 07:28:30 -0500') }} basketball Edit

2023 Hoops Commit Tracker

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Chances: COMMITTED

Visit: 7/25/22

Latest News: LINK

Ranking History: NR, 80, 96, 48, 58, 55

Latest News: Link

Chances: COMMITTED

Visit Date: 9/23/22

Ranking History: NR, NR, 31, 30, 133, 144, 63

Latest News: Link

Chances: COMMITTED

Visit Date: 8/26/22

Ranking History: NR, NR, NR, NR, NR, 143, 113

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}