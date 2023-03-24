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{{ timeAgo('2023-03-24 11:13:48 -0500') }} football Edit

Austin Booker talks about the DL, what he brings to KU

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold recently called out Austin Booker as someone who is standing out in spring practice.

Booker, a transfer from Minnesota, was a big addition at defensive end in the offseason. He talked about spring football, what he sees in the defensive line, and what strengths he brings to the position.

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