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Lance Leipold looks back at Kansas State, previews Cincinnati

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold looks back at the Kansas State game and talks about what he sees from Cincinnati.

Watch everything Leipold had to say as the Jayhawks get ready for their final regular season game of the year.

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