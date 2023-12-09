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Slant TV: Thomas Robinson talks jersey retirement and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Before No. 2 Kansas and Missouri took the court on Saturday afternoon, Thomas Robinson met with the media. Robinson talked about having his jersey retired against the TIgers, his message to the team, and much more.

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