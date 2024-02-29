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Video: Lance Leipold on new contract, several topics

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas head coach Lance Leipold met with the media to discuss his new contract and several other topics about the program.

See what Leipold had to say about the contract, spring football, playing in Kansas City and much more.

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