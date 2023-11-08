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Brian Borland breaks down Texas Tech and challenges they face

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Brian Borland said Texas Tech presents challenges with their style of play. See everything he had to say about playing them on Saturday.

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