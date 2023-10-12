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Brian Borland talks about Oklahoma State offense

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Brian Borland gave his thoughts on what he sees from the Oklahoma State offense and what they need to do to be ready for the Cowboys.

See everything Borland had to say in his weekly press conference as the Jayhawks head to Stillwater.

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