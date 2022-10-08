News More News
{{ timeAgo('2022-10-08 18:44:28 -0500') }} football Edit

Jason Bean talks about his performance after TCU game

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Jason Bean got the call for the second half after Jalon Daniels left the game with an injury.

Bean put up very good numbers throwing for 262 yards and four touchdowns in one half.

He talked about his game and being ready to play when his number was called.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}