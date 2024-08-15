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Watch: Brian Borland breaks down the defense in fall camp
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
Defensive coordinator Brian Borland covers several areas of the defense and what he sees through fall camp.
Watch what Borland had to say about the defense as camp comes to a close.
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